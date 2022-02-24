Плановую госпитализацию и операции прекратили на Украине

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Минздрав Украины объявил, что в стране, до отдельного распоряжения, прекращены плановая госпитализация и операции, сообщает ТАСС.

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