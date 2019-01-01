Плахотнюк ушел с поста главы Демпартии Молдавии

Лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк подал в отставку с поста председателя Демократической партии Молдавии (ДПМ) в понедельник, 24 июня. Об этом он сообщил на свой странице в Facebook.

«Я предложил коллегам как можно быстрее организовать партийный съезд, чтобы избрать новое руководство и утвердить новую политическую программу. Чтобы пресечь возможные спекуляции, я заявляю, что решил не баллотироваться на этом съезде на какой-либо пост в партии», — написал Плахотнюк.

Он объяснил, что такое решение было принято во благо партии, оказавшейся в изоляции. Своей отставкой политик хотел показать, что партия «не зависит от одного человека».

В заявлении Плахотнюк также сказал, что Демпартии Молдавии нужна новая политическая программа, как для представителей оппозиции, и что он надеется, что благодаря его отставке давление на партию со стороны других сил уменьшится.

При этом Плахотнюк сообщил, что от депутатского мандата он отказываться не намерен. «Этот мандат, в первую очередь, отражает уважение по отношению к голосам граждан, поскольку за этот мандат было отдано самое большое количество голосов в Молдавии. Этот мандат не нужен мне для иммунитета, но он был дан мне жителями Ниспорен, поэтому им решать», - отметил политик в Facebook.

Глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев в эфире НСН рассказал, как Владимир Плахотнюк будет бороться с политическими оппонентами из-за рубежа и почему он не намерен уходить из политики.

