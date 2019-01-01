Владимира Плахотнюка уличили в желании выслужиться перед Западом

Лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк, который покинул страну после ухода партии в оппозицию, заверил, что не собирается уходить из молдавской политики. Он сообщил, что будет вестись активная работа в оппозиции, чтобы не допустить захвата республики заинтересованными группами за пределами страны.

Председатель молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев в эфире НСН раскрыл мотивы, которые заставили Владимира Плахотнюка сделать подобное заявление.

«Не было сомнений, что Плахотнюк не оставит политику. У него фактически нет другого выбора. Он должен как-то здесь закрепиться, потому что за рубежом его не ждут, в России заведены уголовные дела, в ЕС у него не все в порядке с законом. Ему некуда бежать, разве что в США, но не исключаю, что и там у него могут начаться приключения. С точки зрения выживания, он будет делать все возможное, чтобы здесь закрепиться. Это заявление было направлено в адрес международных партнеров. По мнению Плахотнюка, не быть страной, которая зависит или диктует свою политику из-за рубежа, – это «камень» в сторону России. Он хочет лишний раз показать США, что остается верен прозападному курсу, что будет делать все возможное, чтобы российское влияние было минимальным в стране», - объяснил он.

Также Игорь Тулянцев предположил, какими методами Плахотнюк будет бороться с молдавскими политиками, которых поддерживают Россия или США.

«Плахотнюк показал, как работал все это время: он выстроил систему компроматов, систему подкупа, абсолютно криминальные схемы вытягивания денег из бюджета, поэтому насколько его «щупальце» останется в органах власти зависит от новой сформированной власти – коалиции между партией социалистов и блоком ACUM (политический альянс проевропейских правоцентристских партий - прим. НСН). Я не сомневаюсь, что Плахотнюк будет рад изнутри подорвать этот союз. Сейчас все зависит от того, насколько новый альянс сможет выстоять против ударов Плахотнюка. Судя по прошлым годам, есть депутаты и политики достаточно высокого ранга, которые были замечены в сотрудничестве с Плахотнюком, поэтому и обществу, и внешним партнерам следует присмотреться к этим политикам», - прокомментировал Тулянцев.

Ранее председатель молдавского общественного совета «За свободную Родину» объяснил НСН, почему США могут быть заинтересованы в лидере Демократической партии Владимире Плахотнюке.

