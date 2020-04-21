Пивной фестиваль «Октоберфест» отменили из-за коронавируса

Всемирно известный фестиваль пива «Октоберфест» отменен. Об сообщает немецкий телеканал N-ТV, ссылаясь на премьер-министра Баварии Маркус Зедер. Причина такого решения— пандемия коронавируса. На минувшей неделе он заявил, что «очень скептично настроен» относительно проведения пивного фестиваля в этом году. По словам Зедера, проводить Октоберфест в условии распространения COVID-19 нецелесообразно, подчеркивает Life.ru.

Он считает, что организаторам фестиваля будет очень сложно обязать его гостей соблюдать дистанцию и носить маски.

«Октоберфест-2020» должен был пройти в Мюнхене с 19 сентября по 4 октября, напоминает телеканал 360.