Пивной фестиваль «Октоберфест» отменили из-за коронавируса
Всемирно известный фестиваль пива «Октоберфест» отменен. Об сообщает немецкий телеканал N-ТV, ссылаясь на премьер-министра Баварии Маркус Зедер. Причина такого решения— пандемия коронавируса. На минувшей неделе он заявил, что «очень скептично настроен» относительно проведения пивного фестиваля в этом году. По словам Зедера, проводить Октоберфест в условии распространения COVID-19 нецелесообразно, подчеркивает Life.ru.
Он считает, что организаторам фестиваля будет очень сложно обязать его гостей соблюдать дистанцию и носить маски.
«Октоберфест-2020» должен был пройти в Мюнхене с 19 сентября по 4 октября, напоминает телеканал 360.
Ранее НСН писала, что фестивали рок-музыки Rock am Ring и Rock im Park, которые должны были состояться 5-7 июня в Нюрбургринге и Нюрнберге, в этом году отменены из-за запрета массовых мероприятий в Германии до 31 августа в связи с коронавирусом. Об этом сообщили организаторы.
На фестивалях ожидался аншлаг — было распродано 150 тысяч билетов. Rock am Ring должен был пройти в юбилейный, 35-й раз, im Park — в 25-й раз.
По предварительной информации, мероприятия перенесены на 11-13 июня 2021 года.
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