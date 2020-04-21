Пивной фестиваль «Октоберфест» отменили из-за коронавируса

Всемирно известный фестиваль пива «Октоберфест» отменен. Об сообщает немецкий телеканал N-ТV, ссылаясь на премьер-министра Баварии Маркус Зедер. Причина такого решения— пандемия коронавируса. На минувшей неделе он заявил, что «очень скептично настроен» относительно проведения пивного фестиваля в этом году. По словам Зедера, проводить Октоберфест в условии распространения COVID-19 нецелесообразно, подчеркивает Life.ru.

Он считает, что организаторам фестиваля будет очень сложно обязать его гостей соблюдать дистанцию и носить маски.

«Октоберфест-2020» должен был пройти в Мюнхене с 19 сентября по 4 октября, напоминает телеканал 360.

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Ранее НСН писала, что фестивали рок-музыки Rock am Ring и Rock im Park, которые должны были состояться 5-7 июня в Нюрбургринге и Нюрнберге, в этом году отменены из-за запрета массовых мероприятий в Германии до 31 августа в связи с коронавирусом. Об этом сообщили организаторы.

На фестивалях ожидался аншлаг — было распродано 150 тысяч билетов. Rock am Ring должен был пройти в юбилейный, 35-й раз, im Park — в 25-й раз.

По предварительной информации, мероприятия перенесены на 11-13 июня 2021 года.


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ФОТО: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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