Чемпионат мира по фигурному катанию в 2020 году отменен

Чемпионат мира по фигурному катанию, а также шорт-треку и синхронному катанию в текущем году отменены из-за пандемии коронавируса COVID-19. Соответствующее заявление сделал Международный союз конькобежцев (ISU), сообщает "Коммерсант".

Отмечается, что решение было принято по итогам заседания союза, прошедшей в онлайн-режиме. Как заявили в организации, в союзе сошлись на мнении о невозможности переноса спортивных событий в текущих условиях.

ЧМ по фигурному катанию был запланирован на 16–22 марта в Канаде, ЧМ по шорт-треку должен был пройти 13–15 марта в Южной Корее в Сеуле, ЧМ по синхронному катанию — 3–5 апреля в США. Их сроки ранее переносились.



