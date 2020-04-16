Чемпионат мира по фигурному катанию в 2020 году отменен
Чемпионат мира по фигурному катанию, а также шорт-треку и синхронному катанию в текущем году отменены из-за пандемии коронавируса COVID-19. Соответствующее заявление сделал Международный союз конькобежцев (ISU), сообщает "Коммерсант".
Отмечается, что решение было принято по итогам заседания союза, прошедшей в онлайн-режиме. Как заявили в организации, в союзе сошлись на мнении о невозможности переноса спортивных событий в текущих условиях.
ЧМ по фигурному катанию был запланирован на 16–22 марта в Канаде, ЧМ по шорт-треку должен был пройти 13–15 марта в Южной Корее в Сеуле, ЧМ по синхронному катанию — 3–5 апреля в США. Их сроки ранее переносились.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
27 938+3 448 / сут.
Умерли
232+34 / сут.
Выздоровели
2 304+318 / сут.
- В РФ разрешили использовать гидроксихлорохин для лечения COVID-2019
- Заболевших ОРВИ москвичей обяжут соблюдать самоизоляцию
- Сильный ветер раздул очаги тления в Чернобыле: Россия в зоне риска
- Первый случай коронавируса выявлен в Республике Алтай
- Путин: Парада Победы 9 мая не будет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru