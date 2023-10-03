Писториус разозлился из-за заявления о возможности договориться с Россией

Собеседник Писториуса поинтересовался у него, почему канцлер ФРГ Олаф Шольц не поддержал дипломатическое урегулирование российско-украинского конфликта перед спецоперацией. Мужчина подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин неоднократно призывал к переговорам, о чем умалчивали немецкие СМИ.

После этого ведущая мероприятия, сославшись на нехватку времени, прервала мужчину, на что тот заявил о своем праве выражать мнение. В зале раздались аплодисменты.

«Простите, у вас нет права! Свобода выражения мнения означает свободу выражения мнения, а не право получать за это аплодисменты! Точка», — заявил в ответ Писториус.

Ранее Писториус объявил о подготовке нового пакета военной помощи Украине на 400 млн евро. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

