«Пишите от руки». Лукашенко назвал способ защитить информацию на компьютерах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что правоохранительным органам необходимо активизировать работу по пресечению преступлений в сфере высоких технологий, сообщает «Беларусь сегодня».
На совещании с руководством Совета Министров белорусский лидер напомнил, что данная проблема является архиважной и вопрос защиты информации следует «тщательно проработать», чтобы не допустить уязвимости системы мониторинга общественной безопасности.
По его мнению, в противном случае придётся отказаться от современных технологий, например, компьютеров.
«Если не можете защитить в своих компьютерах информацию, тогда возвращайтесь к бумажным носителям. Пишите от руки и складывайте у себя в ящик», - резюмировал глава государства.
Ранее Лукашенко в ходе «Большого разговора с президентом» заявил, что его внучка успешно сдала экзамены в Московский государственный университет имени Ломоносова.
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