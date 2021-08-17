«Пишите от руки». Лукашенко назвал способ защитить информацию на компьютерах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что правоохранительным органам необходимо активизировать работу по пресечению преступлений в сфере высоких технологий, сообщает «Беларусь сегодня».

На совещании с руководством Совета Министров белорусский лидер напомнил, что данная проблема является архиважной и вопрос защиты информации следует «тщательно проработать», чтобы не допустить уязвимости системы мониторинга общественной безопасности.

По его мнению, в противном случае придётся отказаться от современных технологий, например, компьютеров.

«Если не можете защитить в своих компьютерах информацию, тогда возвращайтесь к бумажным носителям. Пишите от руки и складывайте у себя в ящик», - резюмировал глава государства.

Ранее Лукашенко в ходе «Большого разговора с президентом» заявил, что его внучка успешно сдала экзамены в Московский государственный университет имени Ломоносова.