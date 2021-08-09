Внучка Лукашенко блестяще сдала экзамены в МГУ
Внучка президента Белоруссии Александра Лукашенко успешно сдала экзамены в Московский государственный университет имени Ломоносова. Об этом лидер республики рассказал в ходе «Большого разговора с президентом», в котором принимают участие около 300 представителей общественности, эксперты и работники средств массовой информации.
Встреча во Дворце независимости в Минске посвящена годовщине президентских выборов в республике. «Большой разговор с президентом» транслируется по телевидению и в интернете.
Как уточнил Лукашенко, внучка сдала экзамены в МГУ на все пятёрки. По его словам, политические события в Белоруссии в прошлом году стимулировали дальнейшее сближение республики с Россией. Он призвал общаться, дружить и жить как единый народ.
По итогам выборов президента Белоруссии 9 августа 2020 года Центризбирком объявил победителем в шестой раз Лукашенко, который по официальным данным, набрал 80% голосов. После этого в стране начались массовые акции протеста, для пресечения которых силовики использовали спецсредства и спецтехнику.
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