Пираты захватили датский танкер в Гвинейском заливе

Отмечается, что судно принадлежит датской компании Monjasa. Его взяли на абордаж местные пираты, на данный момент все возможные каналы связи с танкером отключены.

Судно было захвачено 25 марта в 225 километрах от порта Пуэнт-Нуар в Республике Конго. Оно плыло под флагом Либерии с нефтью и химикатами.











