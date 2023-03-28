Пираты захватили датский танкер в Гвинейском заливе
28 марта 202315:16
В Гвинейском заливе пираты захватили танкер, на котором находились 16 членов экипажа, сообщает агентство Reuters.
Отмечается, что судно принадлежит датской компании Monjasa. Его взяли на абордаж местные пираты, на данный момент все возможные каналы связи с танкером отключены.
Судно было захвачено 25 марта в 225 километрах от порта Пуэнт-Нуар в Республике Конго. Оно плыло под флагом Либерии с нефтью и химикатами.
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28 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru