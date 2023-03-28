Пираты захватили датский танкер в Гвинейском заливе

В Гвинейском заливе пираты захватили танкер, на котором находились 16 членов экипажа, сообщает агентство Reuters.

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Отмечается, что судно принадлежит датской компании Monjasa. Его взяли на абордаж местные пираты, на данный момент все возможные каналы связи с танкером отключены.

Судно было захвачено 25 марта в 225 километрах от порта Пуэнт-Нуар в Республике Конго. Оно плыло под флагом Либерии с нефтью и химикатами.




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ФОТО: flickr/Mr Hicks46
ТЕГИ:ПиратыДания

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