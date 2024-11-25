Пилот загоревшегося Superjet 100: Все живы и здоровы

Пилот загоревшегося в аэропорту Антальи российского Superjet 100 авиакомпании «Азимут» прокомментировал инцидент, сообщает Telegram-канал Mash.

Superjet совершил грубую посадку в Анталье из-за ветра

Как заявил капитан-стажер Андрей Прядкин, «все хорошо, все живы и здоровы». Отмечается, что официальные комментарии по поводу инцидента даст авиаперевозчик.

У пассажиров Superjet 100 сгорел багаж, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Скриншот с видео
ТЕГИ:ТурцияАвиацияСамолетыSukhoi Superjet-100

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