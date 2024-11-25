Пилот загоревшегося Superjet 100: Все живы и здоровы
25 ноября 202404:01
Пилот загоревшегося в аэропорту Антальи российского Superjet 100 авиакомпании «Азимут» прокомментировал инцидент, сообщает Telegram-канал Mash.
Как заявил капитан-стажер Андрей Прядкин, «все хорошо, все живы и здоровы». Отмечается, что официальные комментарии по поводу инцидента даст авиаперевозчик.
У пассажиров Superjet 100 сгорел багаж, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru