В президентской комиссии объяснили ограничение рейсов в Чехию

«Это болевой вопрос, он назревал. Дело в том, что там комиссары от ИКАО заявили, что мы не обеспечиваем безопасность пролёта воздушных судов: у нас часто военные приближаются, не на уровне управление воздушным движением, потому что над многими трассами у нас нет постоянного радиолокационного контроля. Такие трассы, как Братск, Усть-Илимск, от Красноярска — по тысяче, по 800 километров куски без связи, а они побаиваются, потому что запасных аэродромов нет, а внизу горы, тайга. Если случится что с двигателем, то и приткнуться негде. Поэтому наше воздушное пространство не такое уж шикарное, как они привыкли, европейские лётчики, мальчики-мажоры», — рассказал Сытник.

Однако истинные причины противостояния лежат далеко за пределами авиационной дискуссии, добавил пилот. Как всегда, по его словам, дело в глобальной геополитике и борьбе двух держав.

«Да никак не разрешится ситуация. Наши или послабление сделают, а это очень плохо для нашей страны, или наложат ограничение на их полёты. И будут летать они в облёт, а это время увеличит, расход топлива. Дело в том, что они все поют под дудку США. Наши ограничили полёты США, а те начинают свои страны-сателлиты науськивать на Россию. В общем, это идёт борьба не между Чехией, Словакией, Польшей или Венгрией, а между двумя державами — США и Россией. Это политическая борьба, а вмешивают в неё этих марионеток», — заключил Сытник.

Ранее авиакомпании «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии» объявили об отмене рейсов в Прагу из-за аннулирования чешскими авиационными властями ранее выданных разрешений на выполнение перелетов. «Аэрофлот» отменил запланированные на 2 июля четыре из шести рейсов между Москвой и Прагой, а «Уральские авиалинии» на неопределенный срок задержали рейсы из Екатеринбурга и Жуковского. Также лоукостер «Победа» объявил, что закроет рейсы из Москвы в Карловы Вары по требованию чешских авиационных властей. Позже «Уральские авиалинии» возобновили полёты в Прагу. Между тем, Министерство транспорта России обвинило власти Чехии в нарушении соглашения о воздушном сообщении между странами.

