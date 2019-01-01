В президентской комиссии объяснили ограничение рейсов в Чехию
Заслуженный лётчик России рассказал НСН, что не устраивает Чехию в транссибирских маршрутах, и почему ситуация с ограничением полётов назрела именно сейчас.
К ограничению полётов в Чехию российских авиакомпаний привело недовольство чешской стороны условиями транссибирских маршрутов, сообщил РБК источник в правительстве. Информацию подтвердил источник в одной из авиакомпаний.
Конкретику чешских претензий в эфире НСН обрисовал заслуженный пилот России, член комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации Юрий Сытник. По его словам, далеко не всё воздушное пространство открыто для гражданской авиации других стран.
«Они бы хотели свободно летать над нашим воздушным пространством, а наши ставят ограничения. Потому что у нас есть зоны, не допущенные до полёта гражданских судов, ими занимаются военные. Хотя наши в Европе тоже летают только по выделенным трассам, которые регистрирует евроконтроль», — напомнили лётчик.
Есть и другие претензии к России у европейских авиакомпаний. Даже открытое для полётов пространство не удовлетворяет европейским требованиям к безопасности, отметил собеседник НСН. Именно совокупность этих проблем, по его мнению, привела к конфликту интересов.
«Это болевой вопрос, он назревал. Дело в том, что там комиссары от ИКАО заявили, что мы не обеспечиваем безопасность пролёта воздушных судов: у нас часто военные приближаются, не на уровне управление воздушным движением, потому что над многими трассами у нас нет постоянного радиолокационного контроля. Такие трассы, как Братск, Усть-Илимск, от Красноярска — по тысяче, по 800 километров куски без связи, а они побаиваются, потому что запасных аэродромов нет, а внизу горы, тайга. Если случится что с двигателем, то и приткнуться негде. Поэтому наше воздушное пространство не такое уж шикарное, как они привыкли, европейские лётчики, мальчики-мажоры», — рассказал Сытник.
Однако истинные причины противостояния лежат далеко за пределами авиационной дискуссии, добавил пилот. Как всегда, по его словам, дело в глобальной геополитике и борьбе двух держав.
«Да никак не разрешится ситуация. Наши или послабление сделают, а это очень плохо для нашей страны, или наложат ограничение на их полёты. И будут летать они в облёт, а это время увеличит, расход топлива. Дело в том, что они все поют под дудку США. Наши ограничили полёты США, а те начинают свои страны-сателлиты науськивать на Россию. В общем, это идёт борьба не между Чехией, Словакией, Польшей или Венгрией, а между двумя державами — США и Россией. Это политическая борьба, а вмешивают в неё этих марионеток», — заключил Сытник.
Ранее авиакомпании «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии» объявили об отмене рейсов в Прагу из-за аннулирования чешскими авиационными властями ранее выданных разрешений на выполнение перелетов. «Аэрофлот» отменил запланированные на 2 июля четыре из шести рейсов между Москвой и Прагой, а «Уральские авиалинии» на неопределенный срок задержали рейсы из Екатеринбурга и Жуковского. Также лоукостер «Победа» объявил, что закроет рейсы из Москвы в Карловы Вары по требованию чешских авиационных властей. Позже «Уральские авиалинии» возобновили полёты в Прагу. Между тем, Министерство транспорта России обвинило власти Чехии в нарушении соглашения о воздушном сообщении между странами.
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