Власти России и Чехии призвали к переговорам после отмены рейсов
Экс-замминистра гражданской авиации СССР заявил НСН, что странам необходимо пересмотреть межправительственное соглашение.
Авиакомпании «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии» объявили об отмене рейсов в Прагу из-за аннулирования чешскими авиационными властями ранее выданных разрешений на выполнение перелетов. «Аэрофлот» отменил запланированные на 2 июля четыре из шести рейсов между Москвой и Прагой, а «Уральские авиалинии» на неопределенный срок задержали рейсы из Екатеринбурга и Жуковского. Также лоукостер «Победа» объявил, что закроет рейсы из Москвы в Карловы Вары по требованию чешских авиационных властей.
В эфире НСН экс-замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР, председатель комиссии по гражданской авиации общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов заявил, что аннулирование разрешений и последовавшую отмену рейсов необходимо проверить на нарушение межправительственного соглашения между Россией и Чехией (слушайте аудио).
«Эту информацию надо проверять на соответствие с межправительственным соглашением между Чехией и Россией относительно воздушных авиасообщений. Как заключали соглашение обе стороны, сколько рейсов, в какие пункты летать, с какой частотой, так это и должно быть. Если там наблюдается нарушение этого соглашения, то государство любое, и Россия, и Чехия, могут предъявить претензии к противоположной стороне, вплоть до прекращения полетов и уменьшения частоты полетов. В одностороннем порядке этого делать нельзя. Надо садиться за стол переговоров и пересматривать это соглашение. Из информации, которая поступила на данный момент непонятно, в соответствии с соглашением это произведено, или с нарушением», — отметил авиаэксперт.
Добавим, что авиакомпания «Уральские авиалинии» позже возобновила авиасообщение из Екатеринбурга в Прагу. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор компании Сергей Скуратов. По его словам, авиаперевозчику разрешили полеты в Чехию, рейсы вылетают, но только в Прагу.
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