Власти России и Чехии призвали к переговорам после отмены рейсов

«Эту информацию надо проверять на соответствие с межправительственным соглашением между Чехией и Россией относительно воздушных авиасообщений. Как заключали соглашение обе стороны, сколько рейсов, в какие пункты летать, с какой частотой, так это и должно быть. Если там наблюдается нарушение этого соглашения, то государство любое, и Россия, и Чехия, могут предъявить претензии к противоположной стороне, вплоть до прекращения полетов и уменьшения частоты полетов. В одностороннем порядке этого делать нельзя. Надо садиться за стол переговоров и пересматривать это соглашение. Из информации, которая поступила на данный момент непонятно, в соответствии с соглашением это произведено, или с нарушением», — отметил авиаэксперт.

Добавим, что авиакомпания «Уральские авиалинии» позже возобновила авиасообщение из Екатеринбурга в Прагу. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор компании Сергей Скуратов. По его словам, авиаперевозчику разрешили полеты в Чехию, рейсы вылетают, но только в Прагу.

