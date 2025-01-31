Пилот мог перепутать световой источник перед столкновением в Вашингтоне

Пилот военного вертолета Sikorsky H-60, столкнувшегося с пассажирским самолетом Bombardier CRJ700 в аэропорту Вашингтона, мог принять неизвестный световой объект в небе за воздушное судно, за которым должен был следить. Об этом телеканалу CNN сообщила бывший генеральный инспектор Минтранса США Мэри Скьяво.

По ее словам, на видеозаписях происшествия заметен еще один яркий источник света, который мог ввести экипаж в заблуждение. Скьяво отметила, что пилот мог сфокусироваться именно на нем, а не на реальном самолете. Также она допустила, что вертолет мог находиться на слишком большой высоте.