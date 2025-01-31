Пилот мог перепутать световой источник перед столкновением в Вашингтоне
Пилот военного вертолета Sikorsky H-60, столкнувшегося с пассажирским самолетом Bombardier CRJ700 в аэропорту Вашингтона, мог принять неизвестный световой объект в небе за воздушное судно, за которым должен был следить. Об этом телеканалу CNN сообщила бывший генеральный инспектор Минтранса США Мэри Скьяво.
По ее словам, на видеозаписях происшествия заметен еще один яркий источник света, который мог ввести экипаж в заблуждение. Скьяво отметила, что пилот мог сфокусироваться именно на нем, а не на реальном самолете. Также она допустила, что вертолет мог находиться на слишком большой высоте.
Авиакатастрофа произошла в ночь на четверг во время захода на посадку в аэропорту имени Рональда Рейгана. На борту пассажирского лайнера находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, на вертолете – три человека.
Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что выживших в результате столкновения нет. Среди погибших были и россияне. Трамп выразил соболезнования их семьям и пообещал содействие в отправке тел на родину, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- РПЦ внесла Александра Лухманова в список лжесвященников
- Пилот мог перепутать световой источник перед столкновением в Вашингтоне
- В Сирии подтвердили задержание двоюродного брата Асада
- Евросоюз пока не обсуждает введение санкций против «Росатома»
- В Казани подросток пытался поджечь пороховой завод
- В США снимут ремейк фильма «Факультет» 1998 года
- Платформа Roblox удалила видеоигры с пропагандой ЛГБТ
- Похищенную тюменскую школьницу нашли в Саратовской области
- Три магазина сети «Светофор» закрыли в Петербурге
- Россия может пересмотреть рекомендацию не посещать Израиль
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru