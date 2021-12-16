В США пояснили, почему КНДР остается в списке «спонсоров терроризма»

КНДР остается в списке стран-спонсоров терроризма из-за ее «вызывающего беспокойства» поведения в разных сферах. Об этом заявил и. о. координатора Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Джон Годфри, передает ТАСС.

Таким образом чиновник ответил на вопрос одного из журналистов, что, по мнению США, должна сделать КНДР, чтобы ее исключили из данного перечня. Журналист, в частности, отметил, что Северная Корея в последнее время не была вовлечена в террористические атаки.

КНДР была внесена в этот список властями США в 2017 году. В этом списк также находятся Иран, Сирия и Куба.





