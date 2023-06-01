Пхеньян заявил о намерении в ближайшее время вывести на орбиту разведывательный спутник

По ее словам, также Пхеньян планирует продолжить разработку «разведывательных средств». Она указала, что США и их союзники опасаются наличия разведывательных средств у КНДР.

Северная Корея следовала общепринятым международным нормам, предварительно предупредив о запуске космической ракеты, и ставшая привычной истерика вокруг страны выглядит нелогично. Об этом в разговоре с НСН заявил эксперт по ракетно-ядерному распространению Владимир Хрусталев.

