В КНДР сообщили о неудачном запуске разведывательного спутника
Внештатная ситуация возникла при отправке в космос военного разведывательного спутника КНДР «Манниген-1». Об этом сообщает ЦТАК.
Аппарат был запущен в 6:27 (0:27 мск). Ракета-носитель типа «Чхоллима-1» упала в море примерно в 200 километрах от острова Очхондо.
Отмечается, что полет ракеты был нормальным, однако после отделения первой ступени не запустился должным образом двигатель второй ступени. В результате ракета, потеряв движущую силу, упала в Желтое море, пишет Газета.ру.
Специалисты проведут расследование по итогам неудачного пуска, отмечает РИА ФАН. Северокорейское Национальное агентство космического развития примет меры для устранения выявленных при запуске спутника дефектов, чтобы как можно скорее провести повторный пуск аппарата.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru