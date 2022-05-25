Пхеньян запустил еще две ракеты в сторону Японского моря

Северная Корея запустила еще две баллистические ракеты в направлении Японского моря, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Yonhap.

СМИ: КНДР запустила в сторону Японского моря баллистическую ракету

«Неустановленная баллистическая ракета» была выпущена в восточном направлении, отмечает агентство.

Ранее стало известно, что власти КНДР провели испытание ракеты, запустив ее в сторону Японского моря.

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ТЕГИ:РакетаКНДР
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