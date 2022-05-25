Пхеньян запустил еще две ракеты в сторону Японского моря
25 мая 202201:31
Северная Корея запустила еще две баллистические ракеты в направлении Японского моря, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Yonhap.
«Неустановленная баллистическая ракета» была выпущена в восточном направлении, отмечает агентство.
Ранее стало известно, что власти КНДР провели испытание ракеты, запустив ее в сторону Японского моря.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru