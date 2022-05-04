СМИ: КНДР запустила в сторону Японского моря баллистическую ракету
Северная Корея запустила в сторону Японского моря неизвестный снаряд, сообщает агентство Yonhap, ссылаясь на Объединенный комитет начальников штабов.
О запуске стало известно в среду в 12:07 (6:07 мск).
Южнокорейские военные анализируют дальность и высоту снаряда. Предположительно, КНДР запустила баллистическую ракету, пишет Газета.ру.
При этом агентство Kyodo, ссылаясь на представителя кабинета министров Японии, утверждает, что Северная Корея запустила баллистическую ракету. Информацию подтвердили японские Минобороны и береговая охрана, отмечает телеканал «360».
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