СМИ: КНДР запустила в сторону Японского моря баллистическую ракету

Северная Корея запустила в сторону Японского моря неизвестный снаряд, сообщает агентство Yonhap, ссылаясь на Объединенный комитет начальников штабов.

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О запуске стало известно в среду в 12:07 (6:07 мск).

Южнокорейские военные анализируют дальность и высоту снаряда. Предположительно, КНДР запустила баллистическую ракету, пишет Газета.ру.

При этом агентство Kyodo, ссылаясь на представителя кабинета министров Японии, утверждает, что Северная Корея запустила баллистическую ракету. Информацию подтвердили японские Минобороны и береговая охрана, отмечает телеканал «360».

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ТЕГИ:Баллистическая РакетаКНДР
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