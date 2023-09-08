Пхеньян спустил на воду новую АПЛ
8 сентября 202305:10
Северная Корея спустила на воду новую атомную субмарину, сообщает Reuters.
В церемонии принял участие глава КНДР Ким Чен Ын. Это ознаменовало начало новой главы в укреплении северокорейских военно-морских сил.
Ранее КНДР произвела пуск нескольких крылатых ракет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru