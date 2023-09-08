Пхеньян спустил на воду новую АПЛ

Северная Корея спустила на воду новую атомную субмарину, сообщает Reuters.

Госдеп пригрозил санкциями в ответ на расширение сотрудничества РФ и КНДР

В церемонии принял участие глава КНДР Ким Чен Ын. Это ознаменовало начало новой главы в укреплении северокорейских военно-морских сил.

Ранее КНДР произвела пуск нескольких крылатых ракет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: РИА Новости
ТЕГИ:ПодлодкиКНДР

Горячие новости

Все новости

партнеры