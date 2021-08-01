Pfizer и Moderna повысили цены на вакцины

Производители вакцин от коронавируса Pfizer и Moderna повысили цену за одну дозу препарата для Евросоюза, сообщает издание Financial Times со ссылкой на попавшие в его распоряжение части контрактов. По его данным, цена за дозу препарата компании Pfizer возросла с 15,5 евро до 19,5 евро. Цена за дозу препарата компании Moderna, согласно контракту, составляет 25,5 доллара США. Осведомленные лица сообщили, что ранее цена составляла 22,6 доллара США, пишет издание. Как отмечает газета, компании отказались давать комментарии относительно своей ценовой политики в Евросоюзе.

Ранее во Франции одобрили применение вакцины Moderna для детей старше 12 лет.



