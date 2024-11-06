Певица Бейонсе призывает голосовать за Харрис в пародии на актрису Памелу Андерсон

Американская певица Бейонсе призывает голосовать за вице-президента, кандидата от демократов Камалу Харрис, сделав пародию на актрису Памелу Андерсон в соцсетях, сообщает издание The Hill.

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Во время исполнения композиции Bodyguard артистка позирует в образе Андерсон и примеряет некоторые из фирменных нарядов звезды фильма «Спасатели Малибу». В конце Бейонсе держит в руках игрушечный пистолет, из которого вылетает одно слово: «Голосуйте».

Ранее Харрис поддержал рэпер Эминем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:Выборы Президента СШАПевица

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