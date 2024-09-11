Трамп предрек последствия для Тейлор Свифт за ее поддержку Харрис

«Я не фанат Тейлор Свифт. Она все время поддерживает представителя демократов, и она заплатит свою цену за это в сфере бизнеса», - сказал политик.

После дебатов кандидатов в президенты Свифт в соцсетях выразила поддержку Харрис, отметив, что она является «одаренным лидером». По мнению исполнительницы, США смогут достичь большего, если будут руководствоваться спокойствием, а не хаосом.

Ранее Трамп публиковал в своих соцсетях фотографии, сгенерированные соцсетями, с лозунгом «Свифтис за Трамп» (название фан-базы певицы - прим. НСН), передает «Радиоточка НСН».

