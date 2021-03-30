Песков заявил о просьбах европейских стран упростить въезд в РФ для вакцинации
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что удовлетворение потребностей россиян в вакцине от коронавируса является «абсолютнейшим приоритетом», сообщает «Интерфакс».
По его словам «подавляющее большинство стран испытывают проблему с вакцинами" и за границей большой спрос на российский препарат от COVID-19 «Спутник V».
Представитель Кремля также отметил, что представители некоторых стран Европы обращались к российским властям с инициативой упростить въезд для иностранцев, которые желают привиться в России.
«Я не видел конкретно этого обращения, но были уже инициативы относительно того, что необходимо подумать, можно ли предоставить иностранцам возможность так или иначе приезжать к нам и делать здесь прививки», - сказал Песков.
Ранее итальянец Алессандро Равальоли решил привиться от коронавируса в Москве, сообщает RT. По его словам, на родине ему пришлось бы ждать до осени, так как в Италии в первую очередь вакцинируют пенсионеров и граждан с хроническими заболеваниями.
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