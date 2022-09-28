Песков рассказал о потерях России из-за аварий на «Северных потоках»
Россия терпит убытки из-за аварий на «Северном потоке» и «Северном потоке-2». Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на представителя Кремля Дмитрия Пескова.
По словам Пескова, обе нитки «Северного потока» заполнены газом, все системы готовы к прокачке, однако получается, что дорогостоящее топливо, половина которого была запланирована для внутренних балансов России, улетучивается в воздух. Также пресс-секретарь президента назвал абсурдными заявления о саботаже Россией аварии на «Северных потоках».
Песков утверждает, что «Газпром» на правах собственника должен принимать участие в расследовании инцидента.
Ранее замруководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев заявил, что на устранение последствий аварий уйдет полтора-два года, ремонт обойдется в десятки миллионов евро. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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