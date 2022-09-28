Песков рассказал о потерях России из-за аварий на «Северных потоках»

Россия терпит убытки из-за аварий на «Северном потоке» и «Северном потоке-2». Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Боррель назвал инциденты на «Северных потоках» итогом «преднамеренных действий»

По словам Пескова, обе нитки «Северного потока» заполнены газом, все системы готовы к прокачке, однако получается, что дорогостоящее топливо, половина которого была запланирована для внутренних балансов России, улетучивается в воздух. Также пресс-секретарь президента назвал абсурдными заявления о саботаже Россией аварии на «Северных потоках».

Песков утверждает, что «Газпром» на правах собственника должен принимать участие в расследовании инцидента.

Ранее замруководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев заявил, что на устранение последствий аварий уйдет полтора-два года, ремонт обойдется в десятки миллионов евро. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Дмитрий ПесковАварияСеверный Поток-2Северный Поток
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