Боррель назвал инциденты на «Северных потоках» итогом «преднамеренных действий»

Инциденты на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» не случайны, информация указывает на преднамеренные действия. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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Ранее стало известно, что на трубопроводах зафиксировали резкое снижение давления. По данным оператора «Северного потока», с большой долей вероятности ЧП произошло из-за физических повреждений на участках газопровода в Дании и Швеции, пишет Ura.ru. СМИ указывают, что инциденты на трубопроводах могли быть диверсией. По некоторым данным, за ними стоят США, отмечает «Свободная пресса».

«ЕС глубоко обеспокоен повреждением "Северных потоков"… Вопросы безопасности и окружающей среды имеют наивысший приоритет. Эти инциденты не случайны и затрагивают всех нас», — цитирует Борреля РИА Новости.

Как отметил глава евродипломатии, имеющиеся данные указывают, что утечки стали «результатом преднамеренных действий». По словам Борреля, в Европе поддержат любое расследование ЧП и предпримут шаги для повышения устойчивости в области энергетической безопасности.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Северный ПотокСеверный Поток-2Евросоюз
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