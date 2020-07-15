Песков: Путин и Эрдоган обсуждали возобновление авиасообщения

Президенты Российской Федерации и Турции в недавнем телефонном разговоре обсудили, среди прочего, вопрос возможного возобновления авиасообщения между двумя странами. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, Владимир Путин и Тайип Эрдоган дали поручения профильным ведомствам приступить к переговорам на эту тему.

Ранее сегодня министерство транспорта и инфраструктуры Турции проинформировало, что Москва и Анкара уже достигли договорённости о возобновлении полётов с 15 июля. Источник РИА Новости в этом турецком ведомстве подтвердил информацию, однако пояснил, что конкретной даты пока нет.

Россия прервала полностью авиасообщение с зарубежьем из-за пандемии коронавируса с 27 марта. Исключение составили вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные.

