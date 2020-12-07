Песков прокомментировал задержание российских журналистов в Турции

В Кремле рассчитывают, что инцидент с задержанием российских журналистов в Турции удастся разрешить путём диалога, и россиян вскоре отпусят. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина – Дмитрий Песков. Представитель Кремля уточнил, что российские дипломаты находятся в контакте с турецкой стороной. А Москва будет принимать все возможные меры для оказания соотечественникам помощи.

«Мы продолжаем изучать обстоятельства задержания и его причины», — цитирует Пескова RT.

Напомним, 4 декабря телеканал НТВ сообщил, что в Турции задержаны двое сотрудников программы «Центральное телевидение» — репортёр Алексей Петрушко и оператор Иван Малышкин. Сообщалось, что россиян задержали после того, как они «без разрешения вели съёмку вблизи центра исследований и разработок беспилотных летательных аппаратов».