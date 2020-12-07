Песков прокомментировал задержание российских журналистов в Турции
В Кремле рассчитывают, что инцидент с задержанием российских журналистов в Турции удастся разрешить путём диалога, и россиян вскоре отпусят. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина – Дмитрий Песков. Представитель Кремля уточнил, что российские дипломаты находятся в контакте с турецкой стороной. А Москва будет принимать все возможные меры для оказания соотечественникам помощи.
«Мы продолжаем изучать обстоятельства задержания и его причины», — цитирует Пескова RT.
Напомним, 4 декабря телеканал НТВ сообщил, что в Турции задержаны двое сотрудников программы «Центральное телевидение» — репортёр Алексей Петрушко и оператор Иван Малышкин. Сообщалось, что россиян задержали после того, как они «без разрешения вели съёмку вблизи центра исследований и разработок беспилотных летательных аппаратов».
Позже стало известно, что срок задержания российских журналистов увеличился до трех дней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление администрации провинции Стамбул. В нем отмечается, что полиции региона обнаружила группу из двух российских журналистов и турецкого гражданина, проводящих съемку без получения соответствующего разрешения, утром 3 декабря у центра исследований и разработок беспилотных летательных аппаратов в пригороде Стамбула. Администрация заявила, что фото- и видеосъемка вблизи этого объекта запрещены.
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