СМИ: Журналистам НТВ в Турции могут предъявить обвинение в шпионаже
Дело задержанных под Стамбулом журналистов НТВ передано в турецкий суд. Репортеру Алексею Петрушко и оператору Ивану Малышкину телеканала НТВ могут предъявить обвинение в шпионаже. Об этом стало известно РИА Новости от турецкого источника.
Российские журналисты были задержаны в Турции 3 декабря. Об этом они сами сообщили коллегам. Затем связь с ними прервалась, сообщает РЕН ТВ.
Позже сообщалось, что Генпрокуратура Стамбула попросила продлить срок задержания на три дня.
По некоторым данным, корреспонденты задержаны из-за отсутствия разрешения на съемку, пишут «Известия».
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