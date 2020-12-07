СМИ: Журналистам НТВ в Турции могут предъявить обвинение в шпионаже

Российские журналисты были задержаны в Турции 3 декабря. Об этом они сами сообщили коллегам. Затем связь с ними прервалась, сообщает РЕН ТВ.

Позже сообщалось, что Генпрокуратура Стамбула попросила продлить срок задержания на три дня.

По некоторым данным, корреспонденты задержаны из-за отсутствия разрешения на съемку, пишут «Известия».

