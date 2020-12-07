СМИ: Журналистам НТВ в Турции могут предъявить обвинение в шпионаже

Дело задержанных под Стамбулом журналистов НТВ передано в турецкий суд. Репортеру Алексею Петрушко и оператору Ивану Малышкину телеканала НТВ могут предъявить обвинение в шпионаже. Об этом стало известно РИА Новости от турецкого источника.

Российских журналистов в Турции задержали на три дня

Российские журналисты были задержаны в Турции 3 декабря. Об этом они сами сообщили коллегам. Затем связь с ними прервалась, сообщает РЕН ТВ.

Позже сообщалось, что Генпрокуратура Стамбула попросила продлить срок задержания на три дня.

По некоторым данным, корреспонденты задержаны из-за отсутствия разрешения на съемку, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости/Бурджу Окутан
ТЕГИ:ЗадержаниеЖурналистыТурция
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