Песков прокомментировал ситуацию с экспортом «Спутника V»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для российских властей приоритетом является вакцинация россиян, сообщает РИА Новости.

По его словам, ситуация с поставками «Спутника V» на экспорт является не срывом, а задержкой, и все обязательства по внешним рынкам безусловно будут выполняться.

Представитель Кремля добавил, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) находится в постоянном контакте со своими контрагентами, чтобы урегулировать возникающие проблемы.

Ранее газета La Nacion написала, что власти Аргентины предупредили о возможном расторжении контракта на поставку в страну вакцины «Спутник V» и обратились в РФПИ с просьбой срочно отправить дозы второго компонента. Всего по договору в страну должны поставить 10 миллионов доз, сообщает Ura.ru.

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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
ТЕГИ:КоронавирусЭкспортАргентинаСпутник VВакцинаДмитрий Песков
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