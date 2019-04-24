Песков назвал время проведения переговоров Путина и Ким Чен Ына

Переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына состоятся в предстоящий четверг, 25 апреля, во Владивостоке. Как отмечает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подчеркнув, что встреча двух лидеров состоится после полудня. Также Песков добавил, что российский лидер во Владивосток на встречу с Ким Чен Ыном сегодня вечером. Между тем, лидер КНДР уже прибыл в Россию. Его бронепоезд сделал первую остановку на станции Хасан. Там его встретили цветами и караваем, подчеркивает Утро.ру.