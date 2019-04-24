Песков назвал время проведения переговоров Путина и Ким Чен Ына
Переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына состоятся в предстоящий четверг, 25 апреля, во Владивостоке. Как отмечает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подчеркнув, что встреча двух лидеров состоится после полудня. Также Песков добавил, что российский лидер во Владивосток на встречу с Ким Чен Ыном сегодня вечером. Между тем, лидер КНДР уже прибыл в Россию. Его бронепоезд сделал первую остановку на станции Хасан. Там его встретили цветами и караваем, подчеркивает Утро.ру.
Ранее НСН сообщала, что лидеру КНДР Ким Чен Ына во время его пребывания во Владивостоке предложат попробовать традиционные русские блюда. Об этом рассказал губернатор Приморья Олег Кожемяко. Он подчеркнул, что в меню, составленном для Ким Чен Ына, будут пельмени и икра. Также, вероятнее всего, лидеру КНДР предложат попробовать борщ.
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