Песков назвал «вопиющим событием» замену флага Белоруссии в Риге
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что инцидент с заменой государственного флага Белоруссии во время проходящего в Риге чемпионата мира по хоккею является вопиющим событием.
«Это, конечно, достаточно вопиющее событие», - заявил он во вторник в ходе брифинга.
Песков не исключил, что рекомендации о замене российских флагов на символику Олимпийского комитета России во время чемпионата мира по хоккею в Риге могли быть инициированы спортивными чиновниками. Однако, по словам пресс-секретаря, если эти локации не являются местами проведения чемпионата, Москва не будет согласна с решением о замене символики.
Ранее среди флагов стран, которые участвуют в Чемпионате мира по хоккею в Риге, вместо государственного флага Белоруссии подняли бело-красно-белый, который использует белорусская оппозиция. Российский триколор был заменен на флаг Олимпийского комитета России (ОКР).
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