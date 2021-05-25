Песков назвал «вопиющим событием» замену флага Белоруссии в Риге

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что инцидент с заменой государственного флага Белоруссии во время проходящего в Риге чемпионата мира по хоккею является вопиющим событием.

«Это, конечно, достаточно вопиющее событие», - заявил он во вторник в ходе брифинга.

Песков не исключил, что рекомендации о замене российских флагов на символику Олимпийского комитета России во время чемпионата мира по хоккею в Риге могли быть инициированы спортивными чиновниками. Однако, по словам пресс-секретаря, если эти локации не являются местами проведения чемпионата, Москва не будет согласна с решением о замене символики.