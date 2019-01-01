Песков допустил обсуждение Путиным и Трампом вопроса о кибератаках

В Кремле допустили, что в случае встречи Владимира Путина Дональдом Трампом будет обсуждаться вопрос о кибератаках со стороны США. Как пишет РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля пояснил, что кибератаки со стороны Соединённых Штатов не новое явление. Он добавил, что на протяжении нескольких лет Россия подвергается атакам, которые идут из разных стран, в том числе из США – это и попытки внедрения в системы управления, и попытки взлома и получения контроля над ресурсами. Также Песков заявил, что за несколько дней до прямой линии с президентом в прошлом году два крупнейших российских телеканала были подвержены ddos-атакам из-за рубежа.