Песков допустил обсуждение Путиным и Трампом вопроса о кибератаках
В Кремле допустили, что в случае встречи Владимира Путина Дональдом Трампом будет обсуждаться вопрос о кибератаках со стороны США. Как пишет РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Представитель Кремля пояснил, что кибератаки со стороны Соединённых Штатов не новое явление. Он добавил, что на протяжении нескольких лет Россия подвергается атакам, которые идут из разных стран, в том числе из США – это и попытки внедрения в системы управления, и попытки взлома и получения контроля над ресурсами. Также Песков заявил, что за несколько дней до прямой линии с президентом в прошлом году два крупнейших российских телеканала были подвержены ddos-атакам из-за рубежа.
Напомним, 15 июня издание New York Times со ссылкой на источники в руководстве США сообщило об участившихся кибератаках на Россию. Президент США опроверг эту информацию и потребовал, чтобы журналисты назвали свои источники, подчёркивает RT. Спустя два дня в российском силовом ведомстве подтвердил, что атаки с американской стороны действительно имеют место, но их удается нейтрализовать.
Между тем, в ближайшем будущем статья, вышедшая в The New York Times, будет опровергнута, как в своё время была признана фейком публикация другой знаковой американской газеты. Об этом заявил в эфире НСН директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв.
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