Первый завезенный случай заражения оспой обезьян зафиксировали в Южной Корее
Первый завезенный случай заражения оспой обезьян подтвердили в Южной Корее. Об этом сообщило Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA).
«По результатам анализа, из двух случаев с подозрением на оспу обезьян у одного человека подтверждено наличие заболевания», — заявила глава KDCA Пэк Кен Нан.
Отмечается, что зараженный — гражданин страны, который накануне вернулся из Германии. По прибытии в Южную Корею пациент сам связался с KDCA, пожаловавшись на головную боль, повышенную температуру, усталость и поражение кожи. Сейчас мужчина проходит лечение в Медицинском центре Инчхона.
Агентство подняло уровень предупреждения об опасности касательно оспы обезьян, в Центральном штабе по борьбе с инфекциями создадут специальную группу и запустят чрезвычайную систему борьбы с заболеванием.
Между тем фармкомпании в России уже начали исследования, направленные на создание лекарств от оспы обезьян, отмечает телеканал «360». По словам председателя совета директоров ГК «Промомед» Петра Белого, ученые работают с молекулами, которые могут быть эффективными именно для лечения заболевания у человека.
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