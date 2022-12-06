Первый в мире банкомат по продаже золота заработал в Индии
Первый в мире банкомат, позволяющий купить золотые монеты на деньги с кредитных или дебетовых пластиковых карт, заработал в индийском городе Хайдарабаде. Об этом пишет газета The Economic Times.
Банкомат выпущен частной индийской компанией Goldsikka Pvt Ltd, которая разработала инновационную технологию продажи золота через устройство. Автомат вмещает 5 кг монет из 24-каратного золота и позволяет приобретать драгоценный металл в восьми опциях — от 0,5 до 100 граммов. Цена на золото на экране устройства обновляется в режиме реального времени в соответствии с изменениями котировок на Лондонской бирже.
Отмечается, что в первый день работы устройство обслужило 20 клиентов. Goldsikka планирует установить 3 тысячи банкоматов по продаже золота в Индии и выйти на мировой рынок.
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