Первый случай заражения оспой обезьян предварительно подтвержден в Словакии

Первый случай заражения оспой обезьян предварительно подтвержден в Словакии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию местного телеканала.

Обезьянья оспа: будет ли новая пандемия?

Пациентка с характерными симптомами заболевания госпитализирована в городе Прешов на востоке Словакии.

Ранее во вторник Всемирная организация здравоохранения сообщила о регистрации свыше 1600 подтвержденных случаев обезьяньей оспы и примерно 1500 предполагаемых случаев в 39 странах.

Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в пресс-центре НСН назвал основные симптомы, которые помогут распознать оспу обезьян.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: mos.ru
ТЕГИ:Словакия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры