Первый случай заражения оспой обезьян предварительно подтвержден в Словакии
Первый случай заражения оспой обезьян предварительно подтвержден в Словакии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию местного телеканала.
Пациентка с характерными симптомами заболевания госпитализирована в городе Прешов на востоке Словакии.
Ранее во вторник Всемирная организация здравоохранения сообщила о регистрации свыше 1600 подтвержденных случаев обезьяньей оспы и примерно 1500 предполагаемых случаев в 39 странах.
Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в пресс-центре НСН назвал основные симптомы, которые помогут распознать оспу обезьян.
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