Первый случай заражения дикой норки коронавирусом зафиксирован в США
Национальная лаборатория ветеринарной службы Минсельхоза США сообщила о первом случае заражения COVID-19 у норки, передает РИА Новости со ссылкой на службу инспекции здоровья животных и растений США.
Заболевание выявлено в штате Юта в рамках эпидемиологического исследования в окрестностях фермы, где были зафиксированы случаи COVID-19.
Информация об этом доведена до сведения Всемирной организации по охране здоровья животных.
Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что нет доказательств того, что в Европе животные были источником заражения людей коронавирусной инфекцией.
Согласно исследованиям организации, вирус может переходить от людей к норкам и наоборот, однако животные не признаны источником COVID-19.
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