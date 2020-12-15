Первый случай заражения дикой норки коронавирусом зафиксирован в США

Информация об этом доведена до сведения Всемирной организации по охране здоровья животных.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что нет доказательств того, что в Европе животные были источником заражения людей коронавирусной инфекцией.

Согласно исследованиям организации, вирус может переходить от людей к норкам и наоборот, однако животные не признаны источником COVID-19.

