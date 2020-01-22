Китай дезинфицируют с грузовиков из-за вируса 2019-nCoV. Видео

Кроме того, власти Китая задействовали для нераспространения 2019-nCoV военных. Город Ухань взят в плотное кольцо, все выезжающие из населенного пункта подвергаются тщательной проверке.

Тем не менее вирус быстро распространяется как по Китаю, так и по всему миру. Заболевшие уже выявлены в Японии, Таиланде, Южной Корее, Австралии и США.

Из-за вспышки эпидемии Всемирная Ассоциация Здравоохранения (ВОЗ) намерена провести экстренное заседание. Тем временем зампред Госкомитета КНР по делам здравоохранения Ли Бинь заявил, что 2019-nCoV может мутировать и начать распространяться не только воздушно-капельным путем, передает RT.

