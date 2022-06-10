Первый случай заражения человека оспой обезьян выявили в Польше
Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский заявил, что в стране был выявлен первый случай оспы обезьян, сообщает РИА Новости.
По его словам, в настоящее время исследуются «около десяти подозрений на оспу обезьян».
«10 июня - день, когда у нас первый случай», - заключил он.
В польском минздраве добавили, что пациент изолирован в госпитале.
Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что оспой обезьян по всему миру заразились более тысячи человек, сообщает RT.
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