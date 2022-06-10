Первый случай заражения человека оспой обезьян выявили в Польше

По его словам, в настоящее время исследуются «около десяти подозрений на оспу обезьян».

«10 июня - день, когда у нас первый случай», - заключил он.

В польском минздраве добавили, что пациент изолирован в госпитале.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что оспой обезьян по всему миру заразились более тысячи человек, сообщает RT.

