Первый случай заражения человека оспой обезьян выявили в Польше

Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский заявил, что в стране был выявлен первый случай оспы обезьян, сообщает РИА Новости.

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По его словам, в настоящее время исследуются «около десяти подозрений на оспу обезьян».

«10 июня - день, когда у нас первый случай», - заключил он.

В польском минздраве добавили, что пациент изолирован в госпитале.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что оспой обезьян по всему миру заразились более тысячи человек, сообщает RT.

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ФОТО: flickr.com
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