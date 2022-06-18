Первый случай оспы обезьян выявили в Чили

Первый случай оспы обезьян выявлен в Чили. Об этом сообщила министр здравоохранения страны Бегонья Ярса Санчес, выступление главы Минздрава опубликовано в Twitter ведомства.

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Заболевание выявили у молодого человека, который «прибыл из Европы с подозрительными симптомами».

Санчес подчеркнула, что носителя вируса изолировали, власти готовы к реализации необходимых протоколов биобезопасности.

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ФОТО: общественное достояние
ТЕГИ:ЗаболеваниеЧили
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