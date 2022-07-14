Первый случай оспы обезьян обнаружен в Саудовской Аравии
Минздрав Саудовской Аравии зарегистрировал первый случай оспы обезьян. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что заболевшим является местный житель, который вернулся в королевство из-за границы. Все люди, находившиеся в тесном контакте с заболевшим, находятся под наблюдением санитарных служб страны.
Ранее 12 июля был зафиксирован первый в России случай оспы обезьян, заболевание выявили у вернувшегося из Европы мужчины. По мнению экспертов, наиболее подвержены заражению дети до 16 лет: они обладают сниженным иммунитетом слизистой.
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