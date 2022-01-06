Первые подразделения российских миротворцев ОДКБ прибыли в Казахстан

Первые подразделения из состава основных сил российского контингента миротворческих сил ОДКБ были доставлены в Казахстан самолётами ВКС России, сообщает прессслужба Минобороны РФ.

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В сообщении говорится, что в республику направляются подразделения 45-й отдельной бригады спецназа ВДВ России, а также Ивановского и Ульяновского соединения ВДВ.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к партнёрам по ОДКБ с просьбой оказать помощь в преодолении террористической угрозы, сообщает RT.

Премьер-министр Армении, действующий председатель Совета коллективной безопасности ОДКБ Никол Пашинян отметил, что силы ОДКБ направляются в Казахстан для стабилизации и нормализации обстановки. Россия отправит в республику 3000 военных, Армения — 70 военнослужащих, Таджикистан — 200 солдат, Белоруссия — 500 человек.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПротестыБеспорядкиКазахстанМиротворцыОДКБ
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