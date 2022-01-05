Генерал-майор ВВС Казахстана призвал членов ОДКБ ввести войска в страну

Экс-космонавт и генерал-майор ВВС Казахстана Токтар Аубакиров призвал всех членов ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности) помочь Казахстану и ввести войска в страну. Об этом Аубакиров заявил на государственном телеканале «Хабар».

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Генерал-майор военно-воздушных сил Казахстана подчеркнул, что у Казахстана «не хватает собственных сил». Аубакиров заявил, что ввести войска должны все страны ОДКБ, а не одна.

«Надо звать из большого объединения. Не из одной страны. Если войдёт одна страна, наши соседи, тогда они не выйдут. Пусть это большое объединение войдёт и поможет нам с войсками», — отметил Аубакиров.

Членами Организации Договора о коллективной безопасности являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Таджикистан и Кыргызстан.

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Фото: astana.gov.kz
ТЕГИ:ОДКБКазахстан
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