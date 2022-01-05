Генерал-майор ВВС Казахстана призвал членов ОДКБ ввести войска в страну

Генерал-майор военно-воздушных сил Казахстана подчеркнул, что у Казахстана «не хватает собственных сил». Аубакиров заявил, что ввести войска должны все страны ОДКБ, а не одна.

«Надо звать из большого объединения. Не из одной страны. Если войдёт одна страна, наши соседи, тогда они не выйдут. Пусть это большое объединение войдёт и поможет нам с войсками», — отметил Аубакиров.

Членами Организации Договора о коллективной безопасности являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Таджикистан и Кыргызстан.

