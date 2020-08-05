Число жертв взрыва в Бейруте возросло до 135

В ливанском Минздраве заявили, что число погибших в результате взрыва в Бейруте возросло до 135. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Аль-джазира».

Взорвавшаяся в Ливане селитра не принадлежала россиянину Гречушкину

Ранее сообщалось о 113 жертв и 4 тысячах пострадавших.

Отмечается, что число раненных также выросло и составило 5 тысяч человек. Еще десятки людей числятся без вести пропавшими.

Взрыв в порту столицы Ливана произошел накануне. Сдетонировали 2700 тонн аммиачной селитры, конфискованной 6 лет назад таможней. Взрыв последовал за возгоранием, возникшим при проведении сварочных работ.


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ФОТО: РИА Новости
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