Число жертв взрыва в Бейруте возросло до 135

Ранее сообщалось о 113 жертв и 4 тысячах пострадавших.

Отмечается, что число раненных также выросло и составило 5 тысяч человек. Еще десятки людей числятся без вести пропавшими.

Взрыв в порту столицы Ливана произошел накануне. Сдетонировали 2700 тонн аммиачной селитры, конфискованной 6 лет назад таможней. Взрыв последовал за возгоранием, возникшим при проведении сварочных работ.



