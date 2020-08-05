Число жертв взрыва в Бейруте возросло до 135
В ливанском Минздраве заявили, что число погибших в результате взрыва в Бейруте возросло до 135. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Аль-джазира».
Ранее сообщалось о 113 жертв и 4 тысячах пострадавших.
Отмечается, что число раненных также выросло и составило 5 тысяч человек. Еще десятки людей числятся без вести пропавшими.
Взрыв в порту столицы Ливана произошел накануне. Сдетонировали 2700 тонн аммиачной селитры, конфискованной 6 лет назад таможней. Взрыв последовал за возгоранием, возникшим при проведении сварочных работ.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
867 тыс.+5 204 / сут.
Умерли
14 490+139 / сут.
Выздоровели
669 тыс.+7 555 / сут.
- «Роскосмос» снял последствия взрыва в Бейруте со спутника
- Дуров наотрез отказался продавать Telegram
- Армения ограничила вещание российских и зарубежных телеканалов
- Появилось видео обыска в особняке задержанного проректора МГУ
- Второй борт МЧС РФ вылетел в Бейрут после катастрофического взрыва
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru