Минобороны Турции анонсировало отправку первого судна с зерном из украинского порта

Первое судно с зерном будет отправлено с Украины утром в понедельник. Об этом сообщили в Минобороны Турции.

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Ранее глава турецкого Минобороны Хулуси Акар в беседе со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым заявлял, что все необходимые технические работы завершены, и первый корабль с зерном готов к отгрузке, напоминает РИА ФАН.

«Достигнута договоренность о том, что судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне, груженое кукурузой, выйдет из порта Одессы в 08:30 по местному времени», — приводит сообщение ТАСС.

Судно направится в Ливан, пишет Газета.ру.

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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
ТЕГИ:ЗерноУкраинаТурция
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