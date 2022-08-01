Минобороны Турции анонсировало отправку первого судна с зерном из украинского порта
Первое судно с зерном будет отправлено с Украины утром в понедельник. Об этом сообщили в Минобороны Турции.
Ранее глава турецкого Минобороны Хулуси Акар в беседе со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым заявлял, что все необходимые технические работы завершены, и первый корабль с зерном готов к отгрузке, напоминает РИА ФАН.
«Достигнута договоренность о том, что судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне, груженое кукурузой, выйдет из порта Одессы в 08:30 по местному времени», — приводит сообщение ТАСС.
Судно направится в Ливан, пишет Газета.ру.
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