Минобороны Турции анонсировало отправку первого судна с зерном из украинского порта

Ранее глава турецкого Минобороны Хулуси Акар в беседе со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым заявлял, что все необходимые технические работы завершены, и первый корабль с зерном готов к отгрузке, напоминает РИА ФАН.

«Достигнута договоренность о том, что судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне, груженое кукурузой, выйдет из порта Одессы в 08:30 по местному времени», — приводит сообщение ТАСС.

Судно направится в Ливан, пишет Газета.ру.

