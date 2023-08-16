Первое судно вышло из Одессы по открытому Украиной временному коридору

«Контейнеровоз Joseph Schulte вышел из порта Одессы и движется по установленному для гражданских судов временному коридору в/из черноморских морских портов Украины», — написал Кубраков в соцсетях.

Судно под флагом Гонконга оставалось в Одессе с 23 февраля 2022 года. Контейнеровоз, который перевозит более 30 тысяч тонн груза, в том числе продовольствие, движется в сторону пролива Босфор.

Военно-морские силы Украины на минувшей неделе объявили об открытии временных коридоров для торговых судов, напоминает RT. Позже началась регистрация проходящих через эти пути кораблей. На какой срок будут открыты коридоры, не уточнялось, отмечает Ura.ru.

