Первая в ОАЭ пивоварня откроется в Абу-Даби
Первой компанией, законно производящей алкоголь в ОАЭ и на Ближнем Востоке, станет пивоварня Craft by Side Hustle, сообщает Bloomberg.
Открытие производства состоится в декабре в столице страны Абу-Даби. Пивоварня уже получила лицензию на продажу своего пенного напитка, сваренного на месте.
Отмечается, что это стало возможным после законодательных послаблений 2021 года, разрешающих выпуск алкогольных напитков. При этом алкоголь в бутылках и банках по-прежнему разрешается только импортировать.
Ранее депутаты Госдумы РФ приняли в первом чтении законопроект, предоставляющий региональным властям право запрещать на своей территории розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи в так называемых «наливайках», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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