Первая в ОАЭ пивоварня откроется в Абу-Даби

Открытие производства состоится в декабре в столице страны Абу-Даби. Пивоварня уже получила лицензию на продажу своего пенного напитка, сваренного на месте.

Отмечается, что это стало возможным после законодательных послаблений 2021 года, разрешающих выпуск алкогольных напитков. При этом алкоголь в бутылках и банках по-прежнему разрешается только импортировать.

Ранее депутаты Госдумы РФ приняли в первом чтении законопроект, предоставляющий региональным властям право запрещать на своей территории розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи в так называемых «наливайках», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

