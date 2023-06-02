Первая партия танков Abrams прибудет в Польшу в июне
2 июня 202319:19
Польша получит первую партию танков Abrams в этом месяце, заявил министр обороны страны Мариуш Блащак.
Варшава подписала контракт на поставку из США 250 танков новейшей версии, после чего докупила еще 116 ранее используемых танков более старой модели.
Первая партия из 14 танков и 3 машин технического обслуживания прибудут в Польшу в июне, написал в своем Twitter-аккаунте Блащак.
Ранее Песков заявил, что отношения России и Польши находятся на нулевом или даже отрицательном уровне. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru