Первая партия танков Abrams прибудет в Польшу в июне

Польша получит первую партию танков Abrams в этом месяце, заявил министр обороны страны Мариуш Блащак.

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Варшава подписала контракт на поставку из США 250 танков новейшей версии, после чего докупила еще 116 ранее используемых танков более старой модели.

Первая партия из 14 танков и 3 машин технического обслуживания прибудут в Польшу в июне, написал в своем Twitter-аккаунте Блащак.

Ранее Песков заявил, что отношения России и Польши находятся на нулевом или даже отрицательном уровне. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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