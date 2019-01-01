Перуанский министр умер во время инспекционной поездки

71-летний министр обороны Перу Хосе Уэрта Торрес скончался от сердечного приступа в ходе инспекционной поездки в регион Амасонас, сообщает РИА «Новости».

Во время визита он потерял сознание. После чего был доставлен в госпиталь, где несмотря на помощь медиков, скончался.

Уэрта Торрес возглавил минобороны в апреле прошлого года.

