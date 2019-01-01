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Уэрта Торрес возглавил минобороны в апреле прошлого года.
Перуанский министр умер во время инспекционной поездки
24 июня20:53
71-летний министр обороны Перу Хосе Уэрта Торрес скончался от сердечного приступа в ходе инспекционной поездки в регион Амасонас, сообщает РИА «Новости».
Во время визита он потерял сознание. После чего был доставлен в госпиталь, где несмотря на помощь медиков, скончался.
Уэрта Торрес возглавил минобороны в апреле прошлого года.
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ФОТО: pixabay.com
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