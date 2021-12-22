Перевозящие СПГ в Азию танкеры экстренно меняют курс на Европу из-за роста цен
Танкеры, перевозящие сжиженный природный газ (СПГ) в Азию, экстренно меняют курс на Европу, сообщает газета Financial Times.
По информации издания, это происходит из-за резкого роста стоимости газа на европейском рынке.
«Суда... меняют курс для снабжения европейских потребителей, готовых платить больше», — отмечается в сообщении.
Аналитик ICIS Алекс Фроли уточнил, что два американских корабля, вместо Азии взяли курс на Европу, куда также, впервые с 2009 года, привезут СПГ из Австралии.
Ранее, по данным лондонской биржи ICE, стоимость тысячи кубометров газа в Европе превысила $2050, сообщает RT.
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