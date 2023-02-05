ЕС ввел эмбарго на российские нефтепродукты
Европейский союз ввел эмбарго на российские нефтепродукты и вместе с G7 и Австралией установил ограничения цен на них.
С 5 февраля начинают действовать лимиты в размере 100 и 45 долларов за баррель в зависимости от их категории. С этого дня начнется переходный период, который будет длиться до 1 апреля. Уровни цен Евросоюз будет пересматривать каждые два месяца.
Эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в разговоре с НСН рассказал, что при введении потолка цен на российские нефтепродукты скидка на отечественную нефть скоро будет снижаться, а за подорожание «черного золота» в итоге все равно будет платить конечный потребитель.
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